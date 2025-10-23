PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NMS: 251023-1-pdnms Einbruch in die Grundschule Mastbrook in Rendsburg, Zeugen gesucht

Rendsburg (ots)

Im Zeitraum vom 17.10-20.10.25 kam es in der Grundschule Mastbrook in der Ostlandstraße 44 in Rendsburg zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl/Sachbeschädigung.

Der oder die Täter versuchten zuerst die Notausgangstür aufzuhebeln und gelangten dann über das Dach in das Schulgebäude. Hier wurden mehrere Laptops/Gegenstände aus den Klassenräumen entfernt und und unter anderem auf dem Dach zurückgelassen. Zudem wurde mutmaßlich ein Laptop vom Dach auf den Schulhof geworfen. Ob und welche Gegenstände gestohlen wurden, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben, wer konnte die Tat beobachten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Gruß

Sönke Petersen

Polizeidirektion Neumünster
Telefon: 04321-945 2222

