POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Auto- und Pedelec-Fahrer
Warendorf (ots)
Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Samstag (30.05.2026, 17.00 Uhr) ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer in Ahlen leicht verletzt worden.
Ein 27-Jähriger aus Hamm fuhr mit seinem Pkw auf der Straße Südberg in Fahrtrichtung Dolberger Straße. Beim Überqueren der Kreuzung zur Zeppelinstraße stieß er mit dem von rechts querenden 61-jährigen Ahlener auf seinem Pedelec zusammen.
Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer zur ambulanten Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1300 Euro geschätzt.
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