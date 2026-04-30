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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugen gesucht

Freren (ots)

In Freren ist es in der Nacht von Donnerstag, den 23.04.2026, auf Freitag, den 24.04.2026, zu zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti gekommen.

Bislang unbekannte Täter besprühten in der Bahnhofstraße zwischen 14:00 Uhr und 07:15 Uhr einen Stromkasten mit grüner und weißer Farbe. Ein weiterer Stromkasten in der Franziskus-Demann-Straße wurde in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr ebenfalls mit grüner und weißer Farbe beschmiert.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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