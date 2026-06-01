POL-WAF: Sassenberg. Betrunkener flüchtet nach Unfall
Warendorf (ots)
Mehrere Zeugen haben am Sonntag (31.05.2026, 00.05 Uhr) einen Pkw an der Vennstraße in Sassenberg gemeldet, der offensichtlich einen Verkehrsunfall hatte und im Graben stand.
Im Auto befand sich zunächst ein Mann, der laut Zeugenaussagen einen alkoholisierten Eindruck machte. Nachdem Polizei und Rettungsdienst gerufen worden waren, flüchtete der Fahrer des Pkw und versteckte sich in der näheren Umgebung in einem Gebüsch. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem gut beschriebenen Mann waren erfolgreich und die Beamten stellten den 31-jährigen Sassenberger in dem Gebüsch fest.
Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv, ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.
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