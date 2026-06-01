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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Betrunkener flüchtet nach Unfall

Warendorf (ots)

Mehrere Zeugen haben am Sonntag (31.05.2026, 00.05 Uhr) einen Pkw an der Vennstraße in Sassenberg gemeldet, der offensichtlich einen Verkehrsunfall hatte und im Graben stand.

Im Auto befand sich zunächst ein Mann, der laut Zeugenaussagen einen alkoholisierten Eindruck machte. Nachdem Polizei und Rettungsdienst gerufen worden waren, flüchtete der Fahrer des Pkw und versteckte sich in der näheren Umgebung in einem Gebüsch. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem gut beschriebenen Mann waren erfolgreich und die Beamten stellten den 31-jährigen Sassenberger in dem Gebüsch fest.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv, ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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