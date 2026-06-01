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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Verletzter Unfallbeteiligter gesucht - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wir bitten einen - vermutlich schwerverletzten - Unfallbeteiligten oder Menschen, die Hinweise auf ihn geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Der unbekannte Pedelec-Fahrer ist nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntagmorgen (31.05.2026, 02.50 Uhr) gegen einen geparkten Pkw an der Straße Schürenbrink in Ennigerloh-Ostenfelde gefahren. Kurze Zeit stand er noch neben seinem Zweirad. Nachdem Zeugen die Polizei gerufen hatten, flüchtete er aber Richtung Beelen. Vermutlich war er alkoholisiert und laut Spuren und Zeugenaussagen auch verletzt.

Der Beteiligte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 30 bis 35 Jahre, 1.80 bis 1.85 Meter groß, blonde kurze Haare, Geheimratsecken, weiß gestreiftes Langarmhemd, osteuropäischer Akzent. Das Pedelec war ein schwarzes Fatbike.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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