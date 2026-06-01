POL-WAF: Beckum. Eigentümer für sichergestellten Roller gesucht
Warendorf (ots)
In Beckum wurde am 16.05.2026 ein 14-jähriger Beckumer mit einem Motorroller angetroffen. Der Roller wurde sichergestellt. Bisher konnte der Eigentümer des Fahrzeugs nicht ermittelt werden. Die Polizei Warendorf sucht Zeugen die den Roller kennen oder wissen wem er gehört? Das Fahrzeug könnte auch gestohlen worden sein.
Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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