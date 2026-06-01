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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Eigentümer für sichergestellten Roller gesucht

POL-WAF: Beckum. Eigentümer für sichergestellten Roller gesucht
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Warendorf (ots)

In Beckum wurde am 16.05.2026 ein 14-jähriger Beckumer mit einem Motorroller angetroffen. Der Roller wurde sichergestellt. Bisher konnte der Eigentümer des Fahrzeugs nicht ermittelt werden. Die Polizei Warendorf sucht Zeugen die den Roller kennen oder wissen wem er gehört? Das Fahrzeug könnte auch gestohlen worden sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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