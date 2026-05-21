Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrug am Mainzer Hauptbahnhof - Unbekannter erbeutet hohen dreistelligen Geldbetrag

Mainz (ots)

Am Montag, 11.05.2026, gegen 14:00 Uhr wurde im Umfeld des Mainzer Hauptbahnhofs ein 23-jähriger Mann Opfer eines Betrugs. Ein bislang unbekannter Täter sprach den Geschädigten in englischer Sprache an und gab an, aus Birmingham in England zu stammen. Für seine angebliche Weiterreise nach München benötige er dringend Bargeld und bat den Geschädigten um einen hohen dreistelligen Geldbetrag, den er zeitnah zurücküberweisen wolle.

Der Geschädigte hob daraufhin den genannten Betrag an einem Geldautomaten ab und übergab diesen dem Unbekannten. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Hauptbahnhof.

Eine spätere Kontaktaufnahme verlief erfolglos. Der Geldbetrag wurde bislang nicht zurückgezahlt.

Personenbeschreibung:

- männlich - ca. Mitte 30 - kräftige Statur - ca. 185 cm groß - dunkle Haare - Oberlippen-Kinn-Bart - Brillenträger

Die Polizei rät:

- Seien Sie bei Geldforderungen unbekannter Personen besonders misstrauisch. - Übergeben Sie kein Bargeld an fremde Personen. - Verständigen Sie im Zweifel die Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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