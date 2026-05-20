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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: PKW-Aufbruch

Mainz-Mombach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlug ein noch unbekannter Täter mit einem Werkzeug das Dreiecksfenster der Beifahrertür an einem Auto in der Straße "Auf der Langen Lein" ein. Aus dem Innenraum entwendete der Täter eine Tasche, Getränke und Kleidungsstücke.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Lassen sie Wertsachen niemals im Auto liegen, schon gar nicht sichtbar. Achten sie immer darauf das alle Fenster geschlossen und alle Türen verschlossen sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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