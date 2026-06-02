POL-WAF: Ennigerloh. Schwerverletzt nach Zusammenstoß mit E-Scooter
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (01.06.2026, 11.53 Uhr) eine 63-jährige Frau in Ennigerloh schwer verletzt worden.
Die Ennigerloherin fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Ostenfelder Straße in Fahrtrichtung Luisenstraße. Zeitgleich waren zwei 15-jährige Jugendliche aus Ennigerloh zusammen auf einem E-Scooter dabei den Parkplatz eines Discounters auf den Radweg zu verlassen. Hier stießen sie mit der von links kommenden Radlerin zusammen - alle stürzten.
Rettungskräfte brachten die 63-Jährige schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, die Jugendlichen blieben unverletzt.
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