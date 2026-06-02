Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Opel Astra angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (01.06.2026) einen grauen Opel Astra in Oelde angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 14.00 Uhr und 16.16 Uhr auf dem Parkplatz des Vier-Jahres-Zeiten Parkes an der Konrad-Adenauer-Allee und wurde linksseitig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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