Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte sind am Montag (01.06.2026) in ein Mehrfamilienhaus in Beckum eingebrochen.

Zwischen 12.30 Uhr und 14.35 Uhr verschafften sie sich Zugang zu einer Wohnung in dem Gebäude an der Wilhelmstraße, stahlen Schmuck und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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