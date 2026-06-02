POL-WAF: Beckum. Einbruch in Mehrfamilienhaus
Warendorf (ots)
Unbekannte sind am Montag (01.06.2026) in ein Mehrfamilienhaus in Beckum eingebrochen.
Zwischen 12.30 Uhr und 14.35 Uhr verschafften sie sich Zugang zu einer Wohnung in dem Gebäude an der Wilhelmstraße, stahlen Schmuck und flüchteten.
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