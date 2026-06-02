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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Hinweise zu Golf-Fahrer - Beteiligter bekannt. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 02.06.2026

Warendorf (ots)

Wie berichtet ist am Montag (01.06.2026, 15.00 Uhr) ein 11-jähriges Kind von einem Autofahrer in seinem grauen VW Golf in Beckum-Neubeckum angefahren worden.

Der Mann fuhr auf der Goethestraße vom Im Südfelde kommend in Richtung Hauptstraße. Im Einmündungsbereich Hauptstraße / Goethestraße stieß er mit dem 11-jährigen Jungen auf seinem Fahrrad zusammen. Das Kind war mit seinem Fahrrad zunächst auf dem Gehweg aus Richtung Martin-Luther-Straße in Richtung Schillerstraße unterwegs und lenkte dann auf die Straße. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind und verletzte sich leicht.

Bei dem Autofahrer handelt es sich um einen 55-jährigen Mann aus Neubeckum - ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ist eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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