POL-WAF: Beckum. Radfahrer angefahren und verletzt
Warendorf (ots)
Ein 83-jähriger Ennigerloher ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (02.06.2026, 15.05 Uhr) in Beckum leicht verletzt worden.
Ein 40-jähriger Oelder war dabei von einer Grundstückausfahrt Richtung Neubeckumer Straße herauszufahren, als er mit dem Rentner auf seinem Fahrrad zusammenstieß. Dieser war auf dem Geh/Radweg unterwegs.
Der 83-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.
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