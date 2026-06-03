POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Ausfall der Bürgersprechstunde beim Bezirksdienst
Warendorf (ots)
Am Montag (08.06.2026) fällt die Bürgersprechstunde (17 Uhr bis 19 Uhr) beim Bezirksdienst in Beckum-Neubeckum aus.
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