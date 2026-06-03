POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Ausfall der Bürgersprechstunde beim Bezirksdienst

Warendorf (ots) - Ein 83-jähriger Ennigerloher ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (02.06.2026, 15.05 Uhr) in Beckum leicht verletzt worden. Ein 40-jähriger Oelder war dabei von einer Grundstückausfahrt Richtung Neubeckumer Straße herauszufahren, als er mit dem Rentner auf seinem Fahrrad zusammenstieß. Dieser war auf dem Geh/Radweg unterwegs. Der 83-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die Besatzung ...

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