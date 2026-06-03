POL-WAF: Beckum. Küchenbrand am Paterweg
Warendorf (ots)
Feuerwehr und Polizei sind am Mittwoch (03.06.2026, 17.09 Uhr) zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus am Paterweg in Beckum gerufen worden.
Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte starke Rauchentwicklung im Bereich der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss fest.
Feuerwehrkräfte löschten den Brand, verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Küche und Wohnung sind nicht bewohnbar, Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.
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