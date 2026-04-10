Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter schüttet Flüssigkeit aus Fenster - mehrere Fußgänger hierdurch verletzt - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Eine noch nicht identifizierte Person hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine bislang unbekannte Flüssigkeit aus einem Fenster in der Stuttgarter Straße geschüttet und hierdurch mehrere Passanten leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen und möglicherweise weitere Geschädigte.

Nach bisherigen Erkenntnissen kippte der Unbekannte gegen 01:15 Uhr eine nicht näher bestimmbare Menge einer unbekannten Flüssigkeit aus einem oberen Fenster auf den Gehweg. Mehrere Fußgänger, die sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Gebäude aufhielten, wurden teilweise getroffen. Im Nachhinein klagten diese über Hautreizungen.

Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizei.

Zeugen, weitere Geschädigte oder sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu melden.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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