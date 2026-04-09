Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Versuchter Raub zum Nachteil eines Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 14-Jähriger wurde am späten Mittwochabend in Pfinztal-Berghausen offenbar Opfer eines versuchten Raubdelikts. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 14-Jährige gegen 21:45 Uhr zu Fuß von der S-Bahn Haltestelle in Berghausen auf dem Nachhauseweg. Noch im Bereich der Haltestelle sei der Jugendliche wohl auf eine fünfköpfige Personengruppe getroffen. Ein Tatverdächtiger aus dieser Gruppe soll unter Drohung mit einem mutmaßlichen Schlagstock, Geld und das Mobiltelefon des Geschädigten gefordert haben. Dem 14-Jährigen gelang daraufhin die Flucht über eine Treppe am Bahnsteig, obwohl die Personengruppe ihn offenbar kurzfristig entlang der Gleise verfolgte.

Verletzt wurde der Geschädigte nach aktuellen Kenntnissen nicht.

Laut Angaben des Geschädigten soll der Haupttäter etwa 16 Jahre bis 17 Jahre alt sein und bei einer geschätzten Größe von 180 bis 185 Zentimeter eine kräftige bis dicke Statur haben. Er soll längere wellige dunkelbraune Haare und einen leichten Kinnbart haben. Zudem trug er einen silbernen Ohrring. Zur Tatzeit sei er mit einer schwarzen glänzenden Jacke und schwarzen Jeans bekleidet gewesen. Die männlichen Begleiter des Täters seien zwischen 16 Jahre und 19 Jahre alt und wurden mit einem südländischen Aussehen beschrieben. Eine Person hatte eine leicht dunklere Hautfarbe und trug wohl ein schwarzes Basecap.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 zu melden.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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