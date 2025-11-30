Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ausgenutzt und Betrogen

Greiz (ots)

Durch Betrüger wurde ein Ehepaar aus Greiz unter dem Vorwand, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verwickelt war am 28.11.2025 mehrfach durch verschiedene Nummern kontaktiert. Die Betrüger welche sich als Polizeidirektion Zwickau ausgaben, nutzen den Schock und die Hilflosigkeit der Eheleute dabei derart aus, dass diese an einen unbekannten Herrn einen fünfstelligen Geldbetrag in Goldmünzen zur Auslösung ihres Sohnes aus der Haft übergaben. Der Unbekannte verschwand mit dem Geld und die Eheleute kontaktierten danach ihren Sohn wodurch der Betrug auffiel. Durch die Polizei konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen keine Person im Umkreis festgestellt werden. Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass keine Dienststelle der Polizei oder Staatsanwaltschaft Kautionsforderungen oder sonstige Erhebungen von Geldbeträgen am Telefon stellen wird. Auch die Übergabe bzw. Abholung sonstiger Zahlungsmittel wie Gold oder Wertpapiere findet nicht statt. Leisten Sie keine Zahlungen oder Übergaben an der Haustür. Falls Sie diesbezüglich Anrufe erhalten, melden sie sich bitte direkt bei dem betroffenen Angehörigen oder Ihrer lokalen Polizeidienststelle. -FS-

