Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Geisterspiel zwischen Rot Weiss Ahlen und der Beckumer Spielvereinigung endet mit 5:2

Warendorf (ots)

Auch wenn das Wersestadion in Ahlen am Mittwochabend (03.06.2026) hell erleuchtet war - die Tribünen blieben leer.

Im Kreispokalfinale empfing RW Ahlen die Nachbarn der Spvg Beckum aufgrund der Einordnung als Risikospiel zu einem Geisterspiel ohne Zuschauer. Zu Beginn der Partie versammelten sich kleinere Fan-Gruppierungen ausgelassen im Stadtgebiet zu Public Viewing-Spots, um mit ihren Mannschaften mit zu fiebern.

Auch während des Spiels kam es aus polizeilicher Sicht zu keinen größeren Zwischenfällen.

Am Ende gingen die beiden Parteien 5:2 für RW Ahlen auseinander. Auch die Abreise der Fußball-Fans verlief im unmittelbaren Anschluss friedlich, die Polizei war mit starken Kräften vor Ort.

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