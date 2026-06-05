Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Zusammenstoß zweier Pkw

Warendorf (ots)

Zwei Pkw sind am Donnerstagabend (04.06.2026, 17.42 Uhr) in Everswinkel zusammengestoßen.

Eine 90-jährige Everswinklerin war dabei mit ihrem Auto eine Hofeinfahrt an der Straße Wester zu verlassen, Richtung K 3. Hier stieß sie mit dem Auto eines 70-jährigen Everswinklers zusammen, der ebenfalls auf der K 3 fuhr. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern und wurde anschließend Richtung Alverskirchen in einen Graben gedrückt.

Die Rentnerin wurde leicht verletzt aber konnte vor Ort behandelt werden, der Rentner blieb unverletzt. Geschätzte Höhe des Sachschadens: Über 50.000 Euro.

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