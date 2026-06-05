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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. ALFA MITO angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch (03.06.2026) einen schwarzen ALFA MITO / 955 in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Der Pkw stand an der Kohlenstraße und wurde gegen 20.15 Uhr im Vorbeifahren gestreift und linksseitig beschädigt.

Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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