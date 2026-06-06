Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Kreuzungsbereich

Warendorf (ots)

Am Samstag (06.06.2026, 06.05 Uhr) wurden bei einem Verkehrsunfall in Wadersloh zwei Personen verletzt.

Ein 77-Jähriger aus Langenberg befuhr mit seinem Pkw die Glennestraße in Richtung Bad Waldliesborn. Er beabsichtigte, nach links in den Heideweg abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 22-Jährigen aus Halle (Westf.), welcher mit seinem Pkw auf der Glennestraße in entgegen gesetzter Richtung unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, beide Fahrer wurden verletzt.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Langenberger und den leicht verletzten Hallenser zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 16.000 Euro geschätzt.

Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die hinzugezogene Feuerwehr gebunden.

Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme bis etwa 08.25 Uhr vollständig gesperrt.

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