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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Gegen blauen Audi A4 Avant gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag, 5.6.2026 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 15.15 Uhr und 15.50 Uhr gegen einen blauen Audi A4 Avant, der auf dem Parkplatz Nordwall/Kreuzstraße in Beckum stand. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der hinteren Fahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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