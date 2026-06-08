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Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern/Ostbevern-Brock. Von unbekanntem Autofahrer abgedrängt worden

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 7.6.2026 ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der L 811 zwischen Ostbevern-Brock und Westbevern eine Verkehrsunfallflucht. Ein 31-jähriger Münsteraner befuhr mit seinem schwarzen Cupra Leon die Landstraße in Richtung Westbevern. In Höhe der Eisenbahnbrücke sei der 31-Jährige von einem unbekannten schwarzen Pkw überholt worden. Als der Fahrer auf seiner Höhe gewesen sei, habe er den Münsteraner durch sein offenes Fenster auf einer unbekannten Sprache angeschrien. Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte ihn durch eine dynamische Fahrbewegung nach rechts angedrängt. Daraufhin sei der 31-Jährige mit seinem Pkw gegen die rechtsseitig befindliche Leitplanke gefahren. Hierbei entstand an dem Cupra Leon erheblicher Sachschaden. Der flüchtige Fahrer des schwarzen Autos sei circa 30 bis 35 Jahre alt, habe schwarze Haare, einen schwarzen Dreitagebart und sei westasiatischen Typs. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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