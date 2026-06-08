POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Mit Pkw gegen Baum gefahren
Warendorf (ots)
Am Sonntag, 7.6.2026, gegen 14.10 Uhr kam ein 59-jähriger Wadersloher mit seinem Pkw von der Rolandstraße in Vorhelm ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurden der Fahrer sowie zwei Beifahrerinnen aus Wadersloh, 15 und 16 Jahre alt, leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser. Die L 586 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.
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