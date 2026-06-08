Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Ladendieb sprang in die Hessel

Warendorf (ots)

Am Freitag, 5.6.2026 fiel ein Mann gegen 11.45 Uhr in einem Discounter auf der Von-Galen-Straße in Sassenberg auf, wie er Waren stahl. Ein Angestellter folgte dem Tatverdächtigen und informierte die Polizei. Als der Fliehende die Beamten erkannte, sprang er auf der Brookstraße in die Hessel. Eine Einsatzkraft zog den Mann heraus. Anschließend verlor der Tatverdächtige das Bewusstsein, sodass Rettungskräfte hinzugezogen wurden. Diese brachten ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Dort stellten Polizisten die Identität des Mannes fest. Es handelt sich bei dem Tatverdächtigen um einen 44-jährigen Georgier, gegen den ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

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