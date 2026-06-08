Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Samstag, 7.6.2026 brachen Unbekannte mehrere Firmenfahrzeuge in Ahlen auf und stahlen eine Vielzahl von Baumaschinen. Die angegangenen Transporter standen auf dem Homannsweg, der Sternstraße, Am Brüggel und der Walstedder Straße. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Fahrzeugaufbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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