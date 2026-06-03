Polizei Köln

POL-K: 260603-2-K Maskierter Mann überfällt Kiosk in Köln-Sülz - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk am Dienstagabend (2. Juni) in Köln-Sülz fahndet die Polizei nach einem maskierten Mann.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Täter gegen 22.45 Uhr den Kiosk an der Zülpicher Straße Ecke Weyertal betreten. Er bedrohte den Mitarbeiter (28) mit einer Pistole und forderte die Tageseinnahmen aus der Kasse. Als der Mitarbeiter ihm das Geld gab, lief der Räuber mit seiner Beute davon.

Laut Zeugenangaben soll der Gesuchte etwa 20 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß sein. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Mütze mit hellem Emblem am Hinterkopf sowie eine dunkle Einmalmaske im Gesicht.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/ts)

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