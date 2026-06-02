POL-K: 260602-1-K/E 14-jährige Vermisste wohlbehalten zurück - Fahndungsrücknahme
Köln (ots)
Nachtrag zur Pressemitteilung vom 27. Mai 2026, Ziffer 1:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6282540
Die seit dem 22. Mai vermisste 14-Jährige ist am Montagmittag (1. Juni) wohlbehalten zurückgekehrt.
Das Mädchen erschien an der Wohnanschrift seiner Eltern in Essen und wurde wieder in die Einrichtung nach Köln gebracht.
Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung und Verwendung der Bilder ist entfallen. (bg/ts)
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