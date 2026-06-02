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Polizei Köln

POL-K: 260602-1-K/E 14-jährige Vermisste wohlbehalten zurück - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 27. Mai 2026, Ziffer 1:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6282540

Die seit dem 22. Mai vermisste 14-Jährige ist am Montagmittag (1. Juni) wohlbehalten zurückgekehrt.

Das Mädchen erschien an der Wohnanschrift seiner Eltern in Essen und wurde wieder in die Einrichtung nach Köln gebracht.

Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung und Verwendung der Bilder ist entfallen. (bg/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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