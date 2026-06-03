Polizei Köln

POL-K: 260603-1-K/REK Autos der Kreisverwaltung in Bergheim beschädigt - Staatsschutz ermittelt

Köln (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (3. Juni) sind mehrere Fahrzeuge der Kreisverwaltung in Bergheim am Willy-Brand-Platz beschädigt worden. Drei Autos des Ausländeramtes haben gebrannt, bei drei weiteren Fahrzeugen anderer Dienststellen sind die Reifen zerstochen worden. Die Flammen haben unter anderem auch die Fassade der Kreisverwaltung beschädigt.

Mitarbeitende eines privaten Sicherheitsdienstes hatten das Feuer gegen 5.45 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Der Staatsschutz der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 zu melden oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (ph/ts)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell