Polizei Köln

POL-K: 260602-2-K Polizei Köln öffnet ihre Türen: Berufsmesse INSIDE bietet spannende Einblicke in die Welt der Polizei

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Köln (ots)

Wie sieht der Alltag bei der Polizei wirklich aus? Welche Karrierewege gibt es - und welche Menschen stehen hinter Uniform, Einsatzfahrzeug und Leitstelle? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt die Polizei Köln bei ihrer Berufsmesse INSIDE am Samstag, 13. Juni, von 10 bis 16 Uhr im Polizeipräsidium Köln.

Unter dem Motto "Unsere Mission Deine Zukunft" erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Einblicken in die vielfältigen Arbeitsbereiche der Polizei. Ob Streifendienst, Kriminalpolizei, Verkehrsdienst, Hundestaffel oder Verwaltung - Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung und informieren über Aufgaben, Karrierewege sowie Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

Neben zahlreichen Informationsständen sorgen Vorführungen und Fachvorträge für authentische Einblicke in den Polizeiberuf. Auch die Technik kommt nicht zu kurz: Einsatzfahrzeuge wie ein Wasserwerfer können aus nächster Nähe besichtigt werden. Diensthunde und weitere Spezialistinnen und Spezialisten der Polizei zeigen zudem praxisnah, wie vielfältig und anspruchsvoll ihre Arbeit ist.

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie sich eine Polizeiuniform anfühlt, hat vor Ort die Gelegenheit, verschiedene Uniformteile anzuprobieren und Erinnerungsfotos zu machen. Ein besonderes Highlight ist das Gewinnspiel der Berufsmesse. Mit etwas Glück können Besucherinnen und Besucher attraktive Preise gewinnen - darunter sogar ein Schülerpraktikumsplatz bei der Polizei Köln.

Informationen zu der Veranstaltung sowie zu den Fachvorträgen gibt es unter dem folgenden Link:

https://koeln.polizei.nrw/artikel/inside-berufsmesse-der-polizei-koeln

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (al/bg)

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