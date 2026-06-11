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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Raub in Wohnung: Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Ein schwerer Raub hat sich am gestrigen Mittwochmittag, 10. Juni, in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven-Leherheide ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge klingelte ein bislang unbekannter Täter gegen 13 Uhr an der Haustür des Mehrfamilienhauses am Mecklenburger Weg. Die Bewohnerin erwartete den Postboten und öffnete die Tür. Doch anstelle des Postboten stand ihr ein vermummter Mann gegenüber, der sie sofort mit einer Waffe bedrohte und in die Wohnung schubste. Im weiteren Verlauf nötigte der Täter die 29-Jährige zur Herausgabe von Wertsachen. Die Frau händigte daraufhin Schmuck und Bargeld aus. Der Eindringling verstaute die Beute in einem schwarzen Rucksack und flüchtete anschließend in östliche Richtung. Der Räuber war mit einer beigefarbenen Jacke, einem weißen T-Shirt, einer beigefarbenen Cargohose sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Sein Gesicht war zur Tatzeit durch eine schwarze Sturmhaube verdeckt. Der männliche Täter sprach Deutsch mit einem Akzent. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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