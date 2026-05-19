Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - E-Scooter-Fahrer bei Sturz auf Gleisbett schwer verletzt

Dörpen (ots)

Heute Morgen gegen 06:30 Uhr kam es am Bahnsteig in der Neudörpener Straße zu einem schweren Unfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer auf das Gleisbett stürzte.

Ein 39-jähriger Mann befuhr mit seinem E-Scooter die Rampe zum Bahnsteig 2 und beabsichtigte dort anzuhalten. Vermutlich aufgrund eines Defekts an den Bremsen fuhr er jedoch geradeaus über die Bahnsteigkante hinaus und stürzte mitsamt dem E-Scooter auf die Gleise. Glücklicherweise bemerkte der Mann den herannahenden Güterzug noch rechtzeitig und konnte sich in den Sicherheitsraum unterhalb der Bahnsteigkante rollen, bevor der Zug ihn erfasste. Der Lokführer erkannte die Person bereits aus einiger Entfernung auf den Gleisen und leitete umgehend eine Notfallbremsung ein. Dennoch kollidierte der Güterzug mit dem E-Scooter, der dadurch vollständig zerstört wurde.

Der 39-Jährige erlitt schwere Verletzungen infolge des Sturzes und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Vom Zug wurde der Mann nicht erfasst.

Bis 07:45 Uhr war die Bahnstrecke gesperrt.

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