Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Oppenheim (ots)

Freitag, 27.06.2026 - Montag, 29.06.2026

Am vergangenen Wochenende kam es in Oppenheim in der Vorstädter Straße zu einer Sachbeschädigung durch unbekannte Täter.

Zwischen Freitag und Sonntag wurde nach aktuellem Ermittlungsstand der Schaltkasten eines Brunnens aufgehebelt und der darin befindliche Haupthahn aufgedreht. Hierdurch gelangen mehrere Liter Wasser in das Erdreich. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06131/6534550 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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