Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Toyota entwendet

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (25.06.) bemerkte eine Kaarsterin über eine App-Benachrichtigung, dass ihr Fahrzeug, in der Nacht gegen 1:22 Uhr, entwendet wurde. Der weiße "Toyota RAV4" mit dem Kennzeichen "NE-AD-2811" war zuvor an der Robert-Koch-Straße / Stakerseite geparkt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät Autobesitzern jedoch zur Vorsicht - vor allem bei Fahrzeugen, die mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet sind. Hierbei werden Funkwellen zum Entriegeln des Fahrzeugs genutzt. Diese können jedoch von Kriminellen relativ einfach abgefangen und kopiert werden. Dazu genügt es schon, sich mit einem entsprechenden Gerät in der Nähe des Schlüssels aufzuhalten. Verwahren Sie entsprechende Funkschlüssel deswegen nie in der Nähe der Haustür und achten Sie unterwegs - etwa im Restaurant - darauf, dass Unbekannte keinen Zugang haben. Eine Verpackung aus Alufolie kann helfen, die Funksignale abzufangen und so Ihr Eigentum zu schützen. (-14012)

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