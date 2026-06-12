Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Haunstetten - Am Mittwoch (10.06.2026), im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter ein geparktes Auto in der Brahmsstraße. Der Sachschaden an dem blauen Seat beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
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