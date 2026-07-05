Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In der Klinge

Gotha (ots)

In den frühen Morgenstunden kamen die Polizei und die Feuerwehr in einem Garten in der Klinge zum Einsatz. Hintergrund waren zunächst laute, kreischende Geräusche. Nach Lokalisierung der Geräuschquelle verschafften sich die Beamten mit Unterstützung der Feuerwehr Zutritt in ein Gartengrundstück. Hier wurde eine aufgestellte Tierfalle, ein sogenanntes "Tellereisen", in dem sich der jaulende Fuchs befand, entdeckt. Das weitestgehend unverletzte Tier wurde befreit und in die Freiheit entlassen. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. (pp)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell