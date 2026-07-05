LPI-GTH: Philosophenweg
Gotha (ots)
Am heutigen Morgen wurde im Philosophenweg ein 42-jähriger Mann einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei wurde bei dem Mann eine Spritze mit einer unbekannten Flüssigfkeit aufgefunden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Substanz wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Besitzer eingeleitet. (pp)
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