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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Philosophenweg

Gotha (ots)

Am heutigen Morgen wurde im Philosophenweg ein 42-jähriger Mann einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei wurde bei dem Mann eine Spritze mit einer unbekannten Flüssigfkeit aufgefunden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Substanz wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Besitzer eingeleitet. (pp)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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