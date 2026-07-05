LPI-GTH: Philosophenweg

Gotha (ots) - In den frühen Morgenstunden kamen die Polizei und die Feuerwehr in einem Garten in der Klinge zum Einsatz. Hintergrund waren zunächst laute, kreischende Geräusche. Nach Lokalisierung der Geräuschquelle verschafften sich die Beamten mit Unterstützung der Feuerwehr Zutritt in ein Gartengrundstück. Hier wurde eine aufgestellte Tierfalle, ein sogenanntes "Tellereisen", in dem sich der jaulende Fuchs befand, entdeckt. Das weitestgehend unverletzte Tier wurde ...

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