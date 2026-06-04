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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zwei Einbrüche im Bereich der Polizeiinspektion Rotenburg

Bremervörde/Nieder Ochtenhausen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 27.05.2026, bis Mittwoch, 03.06.2026, 18:00 Uhr, kam es im Bremervörder Ortsteil Nieder Ochtenhausen zu einem Einbruch in ein unbewohntes Reihenmittelhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Süderwalsede. Am Mittwoch, 03.06.2026, ereignete sich zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Dorf". Die unbekannten Täter gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters in das Wohnhaus. Während der Durchsuchung der Räumlichkeiten entwendeten sie Schmuck und konnten anschließend unerkannt flüchten. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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