Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Tageswohnungseinbrüche in Zeven und Westerholz

Zeven/Westerholz (ots)

Am Dienstag, 02. Juni, kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rotenburgzu zwei Tageswohnungseinbrüchen. In der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 10:55 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über einen Balkon Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bäckerstraße in Zeven. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Anschließend verließen die Täter den Tatort unerkannt. Zu einem weiteren Einbruch kam es am selben Tag in der Westerholzer Dorfstraße in Westerholz. Dort gelangten unbekannte Täter zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr über eine Terrassentür in ein Zweifamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Auch in diesem Fall liegen derzeit keine Hinweise auf die Täter vor. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Konkrete Anhaltspunkte hierfür liegen aktuell nicht vor. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261/947-0 zu melden.

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