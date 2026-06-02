Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Tageswohnungseinbruch in Zeven - Polizei bittet um Hinweise

Zeven (ots)

Am Montag, 01.06.2026, kam es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:55 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Steinfelder Straße in Zeven. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus. Im Anschluss betraten und durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Bislang ist kein Diebesgut bekannt. Die Polizei Zeven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Steinfelder Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04281/9592-0 zu melden.

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