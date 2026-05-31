Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Wilstedt bei Nacht - Veranstaltung trotz Unwetterlage erfolgreich durchgeführt++Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt auf der BAB 1++19-jähriger schläft auf fremdem Sofa++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++Diebstahl von Erdkabeln - Polizei sucht Zeugen++

Rotenburg. Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Trinidadstraße in Rotenburg (W.) verschafft. Aus der dortigen Halle wurden mehrere hundert Meter Erdkabel entwendet. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Trinidadstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04261-9470 zu melden.

++Wilstedt bei Nacht - Veranstaltung trotz Unwetterlage erfolgreich durchgeführt++

Wilstedt. Die Polizei Tarmstedt begleitete am Freitagabend die Laufveranstaltung "Wilstedt bei Nacht". Insgesamt nahmen rund 8.500 Besucherinnen und Besucher an der Veranstaltung teil, darunter 4.340 Läuferinnen und Läufer. Aufgrund einer aufziehenden Schlechtwetterlage mit Starkregen und Gewitter musste das Veranstaltungsgelände vorübergehend geräumt werden. Die Räumung erfolgte geordnet und ohne besondere Vorkommnisse. Nachdem sich die Wetterlage beruhigt hatte und keine Gefährdung mehr bestand, konnte die Veranstaltung gegen 21:00 Uhr fortgesetzt werden. Der weitere Verlauf gestaltete sich störungsfrei.

++Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt auf der BAB 1++

Elsdorf/BAB 1. Am Samstagnachmittag gegen 13:20 Uhr sollte auf dem Autohof in Elsdorf ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer entzog sich jedoch der Kontrolle der Beamten der Autobahnpolizei Sittensen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Die Flucht führte zunächst über den Lkw-Parkplatz des Autohofes und anschließend über die Anschlussstelle Elsdorf auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen. Bereits im Bereich des Einfädelungsstreifens sowie im weiteren Verlauf der Autobahn überholte der flüchtende Pkw mehrfach andere Verkehrsteilnehmer rechtsseitig, teilweise unter Nutzung des Seitenstreifens. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Ford Mondeo Turnier älteren Baujahres. Die Autobahnpolizei Sittensen bittet Verkehrsteilnehmer, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Fahrers gefährdet wurden, sich zu melden. Insbesondere werden Hinweise von Fahrzeugführern gesucht, die sich gegen 13:20 Uhr im Bereich des Autohofes in Elsdorf, der Anschlussstelle Elsdorf oder auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen befanden. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Sittensen unter der Telefonnummer 04282-5087115 entgegen.

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis - Kleinkraftrad sichergestellt++

Visselhövede. Polizeibeamte der Rotenburger Polizei kontrollierten am Samstagabend gegen 22:30 Uhr einen 16-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades in der Mühlenstraße in Visselhövede. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Er verfügte lediglich über eine Mofa-Prüfbescheinigung. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zur weiteren Überprüfung wurde das Kleinkraftrad sichergestellt.

++19-jähriger schläft auf fremdem Sofa++

Zeven. Für eine Überraschung sorgte am Sonntagmorgen ein alkoholisierter Mann, der es sich offenbar in der falschen Wohnung bequem gemacht hatte. Eine Anwohnerin verständigte die Zevener Polizei, nachdem sie einen ihr unbekannten Mann schlafend auf ihrem Sofa vorgefunden hatte. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort eine geöffnete Terrassentür fest und trafen den Mann schlafend im Wohnbereich an. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der alkoholisierte Mann in seinem Zustand im Haus geirrt und war dort eingeschlafen. Hinweise auf ein Einbruchsdelikt oder sonstige strafbare Handlungen ergaben sich nicht.

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