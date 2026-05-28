Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Oerel++Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in Rotenburg++

Rotenburg (ots)

++Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Oerel++

Oerel. Am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr kam es auf der Bundesstraße 71 im Bereich der Einmündung zur Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 53-jähriger Fahrer eines VW Passat beabsichtigte, von der B71 nach links in die Dorfstraße abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden VW Golf einer 28-jährigen Fahrzeugführerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

++Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in Rotenburg++

Rotenburg. Am Mittwochnachmittag kam es gegen 14:50 Uhr auf der Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren mehrere Fahrzeuge hintereinander die Verdener Straße in Richtung Unterstedt. Eine vorausfahrende Verkehrsteilnehmerin wollte nach rechts auf ein Grundstück abbiegen und musste hierfür verkehrsbedingt warten. Eine 18-jährige Fahrzeugführerin bemerkte die Situation offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt drei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben.

Bei dem Unfall wurden eine 20-jährige Fahrzeugführerin sowie ein 51-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 12.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell