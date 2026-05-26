Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis++Einbruch in Einfamilienhaus++Fahrt trotz Fahrverbots festgestellt++

Rotenburg (ots)

++Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis++

Zeven. In der Nacht zu Montag kontrollierten Beamte der Polizei Zeven gegen 00:20 Uhr in der Straße "Zum Nullmoor" einen 30-jährigen Fahrer eines Motorrollers.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille.

Darüber hinaus war der 30-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der genutzte Motorroller weder versichert noch verkehrssicher war.

Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

++Einbruch in Einfamilienhaus++

Zeven. In der Nacht zu Montag kam es in der Gartenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 00:45 Uhr und 01:00 Uhr durch das Zerstören eines Fensters Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten durchsucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter unter anderem Bargeld und entfernten sich anschließend unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Tatort erfolgte eine Spurensicherung durch die Tatortgruppe der Polizei Rotenburg.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gartenstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter 04281/9592-0 zu melden.

++Fahrt trotz Fahrverbots festgestellt++

Gyhum/A1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen kontrollierten am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg einen Ford Focus.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrzeugführer trotz eines bestehenden Fahrverbots am Straßenverkehr teilnahm. Zudem waren an dem Fahrzeug falsche und entsiegelte Kennzeichen angebracht.

Weiterhin ergaben die Ermittlungen, dass der Pkw weder zugelassen noch versichert war.

Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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