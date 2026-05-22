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POL-ROW: Weitere Verfolgungsfahrt auf der A1 endet mit Unfall - 40-jähriger Mann aus Zeven gestellt

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Rotenburg (ots)

Weitere Verfolgungsfahrt auf der A1 endet mit Unfall - 40-jähriger Mann aus Zeven gestellt

Sittensen / A1. Am heutigen frühen Morgen kam es gegen 07:50 Uhr auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich der Anschlussstelle Sittensen zu einer weiteren Verfolgungsfahrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen einen 40-jährigen Mann aus Zeven kontrollieren. Hierzu wurde der Fahrer vor der Anschlussstelle aufgefordert, dem Streifenwagen zu folgen und die Autobahn an der Anschlussstelle zu verlassen. Der Fahrer der Mercedes C-Klasse entzog sich jedoch der Kontrolle und setzte seine Fahrt auf der Autobahn fort.

Im Verlauf der Flucht soll es zu mehreren riskanten Fahrmanövern gekommen sein, darunter auch das rechtsseitige Überholen mehrerer Fahrzeuge. Die Fahrt endete schließlich auf der Rastanlage Ostetal Süd, wo das Fahrzeug verunfallte.

Der Fahrer verließ unverletzt zunächst zu Fuß die Unfallstelle, konnte jedoch kurze Zeit später von Einsatzkräften gestellt werden.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf THC und Kokain. Zur weiteren Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Zudem ist der Mann seit 2008 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass sich das Entziehen von Verkehrskontrollen regelmäßig nicht lohnt und in der Regel zeitnah aufgeklärt und konsequent verfolgt wird.

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