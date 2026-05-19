Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Trickdiebstahl- Schmuck entwendet++Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Täter entwenden Kleidung im Wert von rund 15.000 Euro++Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen++

Rotenburg (ots)

++Trickdiebstahl- Schmuck entwendet++

Gnarrenburg. Am Freitagnachmittag kam es gegen 14:00 Uhr in der Straße Augustendorf zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 81-jährigen Bewohnerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen erschien eine bislang unbekannte Frau an der Haustür der Geschädigten und verwickelte diese unter einem Vorwand in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf gelang es der unbekannten Täterin, die Seniorin kurzfristig dazu zu bewegen, ihre Wohnung zu verlassen.

Diese Gelegenheit nutzte offenbar ein weiterer bislang unbekannter Tatbeteiligter, um die Wohnung zu betreten und eine Schmuckschatulle mit Schmuckgegenständen zu entwenden. Nach Angaben der Geschädigten befanden sich darin unter anderem ein Ehering, Ohrringe sowie zwei Armbanduhren.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich Augustendorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Gnarrenburg unter der Telefonnummer 04763-628920 zu melden.

++Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Täter entwenden Kleidung im Wert von rund 15.000 Euro++

Zeven. Im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagmorgen kam es in einem Bekleidungsgeschäft am Markt zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen Zutritt zu den Geschäftsräumen. Anschließend wurden zahlreiche Kleidungsstücke entwendet.

Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Markt beobachtet haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Zeven unter folgender Telefonnummer 04281-95920 zu melden.

++Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen++

Sittensen. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen kam es auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein abgestellter weißer VW Caddy auf dem Parkplatz neben dem Döner-Imbiss "Galata" vermutlich beim Ein- oder Ausparken beziehungsweise Rangieren beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Sittensen bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter 04282-50870 zu melden.

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