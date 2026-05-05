Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht

Landstuhl (ots)

Zwischen Sonntag, den 03.05.2026 22 Uhr, und Montag, den 04.05.2026 08:30 Uhr, kam es in der Ulrich-von-Hutten-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Vorliegend beschädigte ein Fahrzeugführer beim Vorbeifahren das am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit ohne seiner Pflicht als ein solcher nachzukommen.

Verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen, welche im Tatzusammenhang stehen könnten, nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen. |pilan

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