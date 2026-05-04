Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Kontrollen motorisierter Zweiräder im Dienstgebiet der PI Landstuhl

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Landstuhl (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026, führte die Polizeiinspektion Landstuhl gemeinsam mit Kräften der Autobahnstation Kaiserslautern, bei sommerlichen Witterungsbedingungen, gezielte Kontrollen von motorisierten Zweirädern im Dienstgebiet der PI Landstuhl durch. Der Fokus der Maßnahmen lag insbesondere auf der Verkehrssicherheit sowie der Einhaltung technischer Vorschriften. Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen wurden etwa 55 Motorräder samt deren Fahrzeugführer überprüft. Hierbei ergaben sich mehrere geringfügige Verstöße aufgrund des Nichtmitführens erforderlicher Dokumente. Bei einem kontrollierten Motorrad wurden unzulässige Veränderungen an der Abgasanlage festgestellt, wodurch die Betriebserlaubnis erloschen war. In diesem Zusammenhang wurde eine Schallpegelmessung durchgeführt, bei der das zulässige Standardgeräusch deutlich überschritten wurde. Entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet. Ein weiterer Schwerpunkt der Kontrollen lag in der Sensibilisierung der Fahrzeugführer hinsichtlich der bestehenden Geschwindigkeitsproblematik. Die Einsatzkräfte führten hierzu gezielte Gespräche und klärten über die Gefahren überhöhter Geschwindigkeiten auf. Die Kontrollmaßnahmen wurden von den kooperativen Verkehrsteilnehmern durchgehend positiv aufgenommen. |pilan

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