Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Verkehrszeichen in Hamersen entwendet++Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten++Zwei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der A1 festgestellt++

Rotenburg (ots)

++Verkehrszeichen in Hamersen entwendet++

Hamersen. Im Zeitraum von Mittwoch, 13. Mai 2026 bis Dienstag, 19. Mai 2026 kam es in der Sotheler Straße zu einem Diebstahl von Verkehrszeichen.

Bislang unbekannte Täter entfernten gewaltsam drei Verkehrszeichen (VZ 222-20) einschließlich der dazugehörigen Rohrträger von einer Verkehrsinsel und entwendeten diese anschließend.

Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Sittensen unter folgender Telefonnummer 04282-50870 entgegen.

++Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten - vermehrte Anrufe im Bereich Zeven und Sittensen++

Zeven/Sittensen. Im Bereich Zeven und Sittensen kam es am gestrigen Tag vermehrt zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte.

In einem der bekannt gewordenen Fälle meldete sich ein bislang unbekannter Täter telefonisch bei einer Geschädigten und gab sich als Polizeibeamter der Polizei Zeven aus. Im Verlauf des Gesprächs stellte der Anrufer Fragen zu einem möglichen Tresor sowie zu vorhandenen Bankkonten. Außerdem kündigte er an, dass in Kürze zwei Beamte erscheinen würden, um das Haus zu fotografieren.

Die Geschädigte erkannte den Betrugsversuch rechtzeitig und beendete das Gespräch. Ein Schaden entstand nicht.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Echte Polizeibeamte fragen am Telefon niemals nach Bargeld, Wertgegenständen, Tresoren oder Kontodaten. Bürgerinnen und Bürger sollten bei verdächtigen Anrufen sofort auflegen und keine persönlichen Informationen preisgeben.

Im Zweifel empfiehlt die Polizei, selbstständig über die bekannten offiziellen Rufnummern Kontakt mit der örtlichen Dienststelle aufzunehmen oder den Polizeinotruf 110 zu wählen.

++Zwei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der A1 festgestellt++

A1. Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Sittensen stellten am Dienstagabend im Rahmen von Verkehrskontrollen auf der A1 gleich zwei Fälle von Fahrten ohne gültige Fahrerlaubnis fest.

Gegen 22:00 Uhr kontrollierten Beamte zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf in Fahrtrichtung Bremen einen Pkw. Dabei stellte sich heraus, dass der 42-jährige Fahrzeugführer nach Ablauf einer bereits im Jahr 2021 verhängten Sperrfrist keine Wiedererteilung seiner Fahrerlaubnis beantragt hatte.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Nur wenig später, gegen 23:00 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte auf der Rastanlage Ostetal Süd einen Citroen Jumper. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrer ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Zudem lag eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurde ein gesondertes Verfahren gegen den Fahrzeughalter gefertigt.

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