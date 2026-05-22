Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Verfolgungsfahrt endet nach Stop-Stick-Einsatz - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Rotenburg (ots)

Verfolgungsfahrt endet nach Stop-Stick-Einsatz - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Rotenburg/Sottrum. In der Nacht zu Mittwoch kam es im Bereich Sottrum, Rotenburg und Gyhum zu einer längeren Verfolgungsfahrt mit einer Mercedes E-Klasse, dessen Fahrer sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte.

Beamte der Autobahnpolizei Sittensen wurden gegen 23:00 Uhr in der Bremer Straße in Sottrum auf das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug aufmerksam. Nachdem der Fahrzeugführer auf die gegebenen Anhaltesignale nicht reagierte, beschleunigte dieser erheblich und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.

Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf. Im weiteren Verlauf wurden zusätzliche Polizeikräfte aus Rotenburg und Zeven hinzugezogen. Mehrfach versuchten die Beamten, das Fahrzeug durch den Einsatz sogenannter "Stop-Sticks" anzuhalten.

Auf der B71 in Höhe Gyhum überfuhr der Mercedes anschließend eine Sperre, wodurch zunächst ein Reifen beschädigt wurde. Dennoch setzte der Fahrer seine Flucht fort.

Ein weiterer Stop-Stick wurde schließlich im Bereich des Luher Forstes in Rotenburg eingesetzt. Hierdurch wurden zwei weitere Reifen beschädigt. Trotz der erheblichen Beschädigungen fuhr das Fahrzeug zunächst weiter.

Letztlich konnte der Mercedes auf der B75 gestoppt werden. Der 40-jährige Fahrzeugführer versuchte anschließend noch zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Die 42-jährige Beifahrerin blieb vor Ort zurück und kooperierte mit den Einsatzkräften.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen den Fahrzeugführer wurden unter anderem Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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